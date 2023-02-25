Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor
Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antalya’da kamp yapılan hotelin sahasında Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı.
Galatasaray, yarın saat 18.00’de Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.