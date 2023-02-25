Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor

Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalya’da kamp yapılan hotelin sahasında Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 18.00’de Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor
Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor
Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor