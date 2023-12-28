Galatasaray'da hedef yeni yıla kupa ile girmek

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe’yi mağlup edip, yeni yıla kupa ile girmek istiyor.

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın TSİ 20.45’te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda mücadele edecek. Son lig şampiyonu sarı-kırmızılılar, Süper Kupa’yı da alıp 2023 yılını iki kupa ile tamamlamak ve taraftarlarına yeni yıl hediyesi vermek istiyor.

Okan Buruk ilk peşinde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde bugüne kadar 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Buruk, Fenerbahçe karşısında galip gelip, Süper Kupa’yı ilk kez kazanmak istiyor. Başarılı teknik adam, 2021 yılında Başakşehir’i çalıştırdığı dönemde bu kupada Trabzonspor’a 2-1’lik skorla kaybetmişti.

Buruk’un 4. Fenerbahçe derbisi

Okan Buruk, Galatasaray’ın başında bugüne kadar Fenerbahçe ile 3 kez rakip oldu. Buruk, bu müsabakalarda yenilmezken, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilerin ağlarını 6 kez havalandırırken, kalesini de gole kapadı.

Süper Kupa’yı 6 kez kazandı

Galatasaray, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda bu kupayı müzesine en çok götüren takım konumunda yer alıyor. 9 kez Süper Kupa oynayan Aslan, 6’sında mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında da kazanan taraf oldu.

Fenerbahçe’ye karşı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı 3 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, rakibine karşı en son 10 Nisan 2022 tarihinde oynanan derbide 2-0’lık skorla mağlup oldu. Aslan bu maçın ardından oynadığı 3 derbide 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ligde son 5 maçın 4’ünü kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de Hatayspor’a mağlup olduktan sonra oynadığı 5 maçta sadece 1 kez puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük’ü mağlup ederken, Fenerbahçe ile ise berabere kaldı.

En az gol yiyen takım

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 17 karşılaşmada kalesinde 9 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu karşılaşmaların 10’unda da kalesinde gol görmedi.

Galatasaray’da Fenerbahçe maçı öncesinde Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez’in sakatlığı bulunuyor. Göğüs kası yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira da derbide oynayamayacak.