Galatasaray'da Juan Mata sakatlandı

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, Kasımpaşa maçında sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Mata'nın yerine 22. dakikada Milot Rachica girdi.

Galatasaray'da Juan Mata sakatlandı
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Galatasaray’ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, Kasımpaşa maçında sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Mata’nın yerine 22. dakikada Milot Rachica girdi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda İspanyol futbolcu Juan Mata sakatlık yaşadı. Mücadeleye 11’de başlayan Mata sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. 34 yaşındaki futbolcunun yerine müsabakanın 22. dakikada Kosovalı futbolcu Milot Rashica oyuna dahil oldu.