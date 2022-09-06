Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, koşu çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda oyunla sona erdi.

Galatasaray, 8 Eylül Perşembe günü saat 17.30’da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı