Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig’de 3 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Topla ısınmayla başlayan idman, rondo ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bire bir oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.