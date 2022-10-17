Galatasaray'da kupa mesaisi başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda çarşamba günü sahasında GMG Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da kupa mesaisi başladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Kastamonuspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray'da kupa mesaisi başladı
Galatasaray'da kupa mesaisi başladı
Galatasaray'da kupa mesaisi başladı
Galatasaray'da kupa mesaisi başladı