Galatasaray'da maç sonu 3'lüsü Mertens ve Muslera'dan

Galatasaray'da Fernando Muslera ile Dries Mertens, Sivasspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Galatasaray'da maç sonu 3'lüsü Mertens ve Muslera'dan
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray’da Fernando Muslera ile Dries Mertens, Sivasspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Sivasspor’u 4-1 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet daha alan sarı-kırmızılılarda futbolcular ve teknik heyet bunun coşkusunu tribünlere giderek yaşadı. Kale arkasındaki taraftarların isteğini kırmayan Kaptan Fernando Muslera ile Belçikalı futbolcu Dries Mertens ise 3’lü çektirdi.

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