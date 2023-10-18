Galatasaray'da Mehmet Cibara, başkan yardımcısı oldu

Galatasaray, Cemal Özgörkey'in görevinden istifa etmesi ardından yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine Mehmet Cibara'nın getirildiğini açıkladı.

Galatasaray'da Mehmet Cibara, başkan yardımcısı oldu
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Galatasaray, Cemal Özgörkey’in görevinden istifa etmesi ardından yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine Mehmet Cibara’nın getirildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunun 17.10.2023 tarihli toplantısında alınan karara göre, Cemal Özgörkey’in görevinden istifa etmesi sonrasında boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Mehmet Saruhan Cibara getirilmiştir" denildi.