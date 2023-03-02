Galatasaray'da Mertens bireysel çalışmalarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasını maç yapmadan tamamlayacak olan Galatasaray, ligin 25. haftasında oynayacağı Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Mertens de bireysel çalışmalarına devam etti.

Galatasaray'da Mertens bireysel çalışmalarını sürdürdü
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasını maç yapmadan tamamlayacak olan Galatasaray, ligin 25. haftasında oynayacağı Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Mertens de bireysel çalışmalarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla sürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5’e 2 pas oyununun ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Bir süredir sakatlık sebebiyle formasından uzak kalan Dries Mertens ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.