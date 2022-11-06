Galatasaray'da, Ofspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da oynayacağı Yeşilyurt D.Ç. Ofspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Galatasaray'da, Ofspor maçı hazırlıkları başladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da oynayacağı Yeşilyurt D.Ç. Ofspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla Yeşilyurt D.Ç. Ofspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray'da, Ofspor maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray'da, Ofspor maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray'da, Ofspor maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray'da, Ofspor maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray'da, Ofspor maçı hazırlıkları başladı