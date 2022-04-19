Galatasaray'da seçim için tedbir kararı

10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray'ın 26 Mart'ta yapılan mali genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da gerçekleşecek seçim için ihtiyati tedbir kararı verdi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 19.04.2022 13:19
  • Güncelleme: 19.04.2022 13:38
Galatasaray'da seçim için tedbir kararı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Galatasaray’da 26 Mart tarihinde yapılan mali genel kurulun etkileri devam ediyor. Son olarak 10. Asliye Mahkemesi, genel kurulun iptali ve 30 Nisan’da yapılacak seçim için ihtiyati tedbir kararı verdi. Tedbir kararı kalkmazsa sarı-kırmızılılarda başkanlık seçim olmayacak. Galatasaray’da yeni seçim için Başkan Burak Elmas’ın istifa etmesi gerekiyor.

Ayrıca başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu’nun, tedbirin kaldırılması ve 3 gün içerisinde duruşma yapılması talebiyle mahkemeye başvurması bekleniyor.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İmamoğlu'ndan 'Topal Ördek' Göndermesi

İmamoğlu’ndan ‘Topal Ördek’ Göndermesi

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Elektrik kesintisine dikkat !

Elektrik kesintisine dikkat !

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

Gönül sofraları dolup taşıyor

Gönül sofraları dolup taşıyor

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Yaz beklerken kış geri geldi

Yaz beklerken kış geri geldi

2
Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

3
İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

4
Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı

Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı

5
TEM'de zincirleme kaza, 2'si ağır 6 yaralı

TEM’de zincirleme kaza, 2’si ağır 6 yaralı

6
15 yıllık husumetlisini hunharca öldürdü: Boğazını kesip 25 yerinden bıçakladı

15 yıllık husumetlisini hunharca öldürdü: Boğazını kesip 25 yerinden bıçakladı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne'yi Gezdi

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne’yi Gezdi

Duru'dan Play-Off maçlarına davet

Duru’dan Play-Off maçlarına davet

DAHA FAZLA
Dolandırıcılara polis engeli

Dolandırıcılara polis engeli

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma

Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma

Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır

Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır

İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon

İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon