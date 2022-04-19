Galatasaray'da seçim için tedbir kararı

Galatasaray’da 26 Mart tarihinde yapılan mali genel kurulun etkileri devam ediyor. Son olarak 10. Asliye Mahkemesi, genel kurulun iptali ve 30 Nisan’da yapılacak seçim için ihtiyati tedbir kararı verdi. Tedbir kararı kalkmazsa sarı-kırmızılılarda başkanlık seçim olmayacak. Galatasaray’da yeni seçim için Başkan Burak Elmas’ın istifa etmesi gerekiyor.

Ayrıca başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu’nun, tedbirin kaldırılması ve 3 gün içerisinde duruşma yapılması talebiyle mahkemeye başvurması bekleniyor.