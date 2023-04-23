Galatasaray'da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Alanyaspor maçının 11’ine göre Fatih Karagümrük karşısında tek değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Alanyaspor maçının 11’ine göre Karagümrük karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, sakatlığı bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin yerine İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo’ya görev verdi.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz sarı kart cezasından dolayı kadroda bulunmazken, Bafetimbi Gomis ise bel ağrılarından dolayı kadroda yer almadı.

Mauro Icardi yedeklerde

Alanyaspor maçında sakatlanan devre arasında oyundan çıkan sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi’nin sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilmişti. Tedavisinin ardından risk edilmeyen Icardi, Karagümrük mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.

Nicolo Zaniolo ligde ilk kez 11’de

Galatasaray’ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, Karagümrük karşısında 11’de başladı. İkinci transfer döneminde Roma’dan takıma katılan Zaniolo, bugüne kadar Süper Lig’de 5 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, Karagümrük müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla ilk kez ligde 11’de görev aldı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise, Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Juan Mata, Kazımcan Karataş ve Mauro Icardi yer aldı.

Taraftarlar tribünleri doldurdu

Bu sezon Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmalarda tribünleri dolduran Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Karagümrük maçında da takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını mücadeleye hazırladı.

Taraftarlar ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tribünlere ’Çocuklarla beraber canlanacak tüm hayaller’ ve ’Çocuklar gülsün dünya gülsün’ pankartları açtı.