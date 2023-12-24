Galatasaray'da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11’ine göre Fenerbahçe derbisinde tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre derbinin 11’inde tek değişiklik yaptı. Buruk, geçtiğimiz hafta sarı kart cezasından dolayı oynamayan Fernando Muslera, Günay Güvenç’in yerine kalede yer aldı.

Galatasaray’da Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, sakatlığından dolayı 21 kişilik kadroda yer almadı.

Barış Alper Yılmaz yine sol bekte

Teknik Direktör Okan Buruk, sol bekte tercihini yine Barış Alper Yılmaz’dan yana kullandı. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon daha önce Pendikspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük müsabakalarında da sol bekte görev almıştı.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Cedric Bakambu bekledi.