Galatasaray'da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Dinamo Kiev maçının 11’ine göre Konyaspor karşısında tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile mücadele ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Dinamo Kiev maçının 11’ine göre yeşil-beyazlılar karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk Berkan Kutlu’nun yerine Roland Sallai’ye görev verdi.

Gabriel Sara kadroda

Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir ile oynadıkları maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara, son antrenmanda takımla çalışmalara başladı. Sara, Konyaspor mücadelesinde de 21 kişilik kadroda yer aldı. 25 yaşındaki futbolcu, sakatlığından dolayı ligdeki Başakşehir ve Hatayspor ile Avrupa Ligi’ndeki Dinamo Kiev karşılaşmalarında oynamamıştı.

Roland Sallai, ligde 4 maç sonra 11’de

Sarı-kırmızılıların Macar futbolcusu Roland Sallai, Konyaspor maçında 11’de başladı. Süper Lig’de son olarak Trabzonspor karşılaşmasında 11’de yer alan Sallai; Kayserispor, Başakşehir ve Hatayspor müsabakalarında oyuna sonradan dahil olurken, Göztepe karşılaşmasında da sarı kart cezasından dolayı oynamamıştı. 27 yaşındaki futbolcu sağ bekte görev aldı.

Taraftarlardan, Fernando Muslera’ya destek

Galatasaraylı taraftarlar, müsabaka öncesinde Kaptan Fernando Muslera’ya destek verdi. UEFA Avrupa Ligi’nde oynadıkları Dinamo Kiev maçında bazı taraftarlarda tepki gören Muslera için tribünlerde İngilizce ’We believe in you Muslera’ pankart açan taraftalar, tezahüratlarla da deneyimli kaleciye destek oldu. Uruguaylı kaleci daha sonra sahanın ortasına gelerek, taraftarlara 3’lü çektirdi.

Ahmed Kutucu yedeklerde

Galatasaray’ın, Eyüpspor’dan transferi Ahmed Kutucu, 21 kişilik maç kadrosuna alındı. Perşembe günü sarı-kırmızılılara transfer olan 24 yaşındaki futbolcu cuma günü de takımla ilk antrenmanına çıktı. Sarı-kırmızılı taraftalar, ısınmada Kutucu’yu tribüne çağırarak, tezahüratlarda bulundu.

Bolu’daki yangında vefat edenler unutulmadı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların anısına müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda yapılırken, futbolcular da siyah kol bandı taktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da tribünde ’Bolu’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz’ pankartı açtı ve maçın ilk 3 dakikasında da tezahürat yapmadı. Ayrıca iki takım futbolcuları sahaya ’Geçmiş olsun’ pankartlarıyla seremoniye çıktı.

Galatasaray’ın 11’i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı bekledi.

Tribünler doldu

Galatasaraylı taraftarlar, Konyaspor maçında da takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılılar, Göztepe karşılaşmasından dolayı stadyumda 38 blok ceza almıştı. Taraftarlar, buna rağmen RAMS Park’ta oynanan müsabakada tribünleri doldurdu. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca tribünlerde, ’Bu takım bu sene söke söke şampiyon’, ’Şampiyonluklar senin ruhunda var’ ve ’Buraya kadar siz getirdiniz, şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz’ pankartları açtı. Konyaspor taraftarı da deplasmanda tribünündeki yerin aldı.