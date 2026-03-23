Galatasaray'da Victor Osimhen, ameliyat oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edilen Victor Osimhen’in operasyon geçirdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.