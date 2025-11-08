Galatasaray'da Yunus Akgün ameliyat oldu

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, fıtık operasyonu geçirdi.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde fıtık teşhisi konulan Yunus Akgün’ün ameliyat olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.