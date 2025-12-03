Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Portekiz ekibi Porto'yu 3-0 mağlup ederek, 2026 CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi.

Yusuf Eker
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Portekiz ekibi Porto’yu 3-0 mağlup ederek, 2026 CEV Kupası’nda 8’li Finaller Turu’na yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Portekiz’in FC Porto takımını, CEV Kupası 16’lı Finaller Turu ikinci maçında sahasında 3-0 (25-17, 25-17, 25-17) mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Sarı-kırmızılılar, 8’li Finaller Turu’nda Darta Bevo Roeselare (Belçika)-Dukla Liberec (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.