Galatasaray'dan 12 yıl sonra Avrupa'da üst üste 3 galibiyet

Galatasaray, Ajax maçıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 yıl sonra üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Yusuf Eker
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Hollanda ekibi Ajax’ı 3-0’lık skorla mağlup etti. Bu sezona Eintracht Frankfurt karşısında 5-1 kaybederek kötü başlayan sarı-kırmızılılar daha sonra Liverpool’u 1-0 ve Bodo/Glimt’i de 3-1’lik skorla yendi. Aslan, Ajax’ı devirerek Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Cimbom böylece 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarındaki başarısını tekrarladı.

Galatasaray söz konusu sezonda CFR Cluj, Manchester United ve Braga ile oynadığı grubun son 3 müsabakasından galip ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, 5 Aralık 2012 tarihinde Braga’yı deplasmanda 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini almıştı.