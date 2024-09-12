Galatasaray'dan, Hakim Ziyech'in sağlık durumu ile ilgili açıklama

Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Hakim Ziyech'in, sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini ve oyuncunun tadavisine başlandığını açıkladı.

Galatasaray'dan, Hakim Ziyech'in sağlık durumu ile ilgili açıklama
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Fas Milli Takımı’nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Hakim Ziyech’in, sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini ve oyuncunun tadavisine başlandığını açıkladı.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Fas Milli Takımı’nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Hakim Ziyech’in tedavisine başlanmıştır" denildi.

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