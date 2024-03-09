Galatasaray'dan Kaan Ayhan'ın sağlık durumu açıklaması

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın çekilen MR'ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan Kaan Ayhan'ın sağlık durumu açıklaması
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Kaan Ayhan’ın çekilen MR’ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edildiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray’ın evinde Rizespor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı futbolcu Kaan Ayhan sakatlanıp, müsabakaya devam edememişti. Sarı-kırmızılılar, Kaan’ın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Galatasaray’ın internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kaan Ayhan’ın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

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