Galatasaray'dan ligde üst üste 4. galibiyet
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Süper Lig’de üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Fatih Karagümrük’ü 1-0’lık skorla mağlup etti. Ligde son olarak Hatayspor’a kaybeden sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Aslan bu süreçte Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük’ü mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray gelecek hafta pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.