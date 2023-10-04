Galatasaray'dan, Manchester United'a karşı 2. galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray, rakibine karşı 2. galibiyetini alırken, Teknik Direktör Okan Buruk da Manchester’ı kariyerinde 2. kez mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Old Trafford’da karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester United’ı iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 4’e çıkardı ve grupta Bayern Münih’in ardından ikinci sırada kendine yer buldu. Aslan, grubun 3. müsabakasında 24 Ekim Salı günü Bayern Münih’i konuk edecek.

Manchester’a karşı 2. galibiyet

Galatasaray, Manchester United ile 7. resmi mücadelesine çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla İngiliz ekibine karşı 2. galibiyetini elde etti. Geride kalan karşılaşmalarda Manchester 2 kez kazanırken, 3 müsabakada da berabere sona erdi.

İngiltere’deki ilk galibiyetini aldı

Galatasaray, Manchester United karşılaşmasıyla beraber İngiliz ekipleriyle 22. maçına çıkarken, 4. galibiyetini kazandı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Cimbom, ayrıca tarihinde ilk kez İngiltere’de galibiyet elde etmiş oldu.

Gruplarda 12 maç sonra galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova’yı, İstanbul’da 3-1’lik skorla yenerek elde etti. Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül 2018 tarihinde oynanan bu müsabakadan sonra 12 grup müsabakasında 8 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı. Aslan, Manchester galibiyetiyle bu kötü serisini de sona erdirdi.

Kaybetmeme serisi 21 maça çıktı

Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı. Aslan, bu müsabakanın ardından Süper Lig’de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 20 maçta yenilmedi. Cimbom, geride kalan müsabakalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Okan Buruk, Manchester United’ı 2. kez mağlup etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir’in başındayken Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United ile 2 kez karşılaşmış ve 1 galibiyet almıştı. Buruk, bu sefer sarı-kırmızılılarla çıktığı Old Trafford’dan galibiyetle dönmeyi başararak, İngiliz temsilcisine karşı 2. zaferini kazandı.