Galatasaray'dan son 3 maçta 14 gol

Galatasaray, 2’si Trendyol Süper Lig, 1’i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 3 maçta 14 gol attı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivas ile oynadı. Sarı-kırmızılılar, son maçlarda hücumdaki etkili oyununu Sivas’a karşı da sürdürdü ve müsabakadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı. Aslan böylece son 3 resmi mücadelede toplam 14 gol kaydetti. Cimbom daha önceki maçlarda Süper Lig’de Eyüpspor’u 5-1, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Konyaspor’u 5-1’lik skorlarla mağlup etti.