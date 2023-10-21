Galatasaray'dan Süper Lig'de üst üste 8. galibiyet

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle birlikte Süper Lig'de üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Galatasaray'dan Süper Lig'de üst üste 8. galibiyet
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle birlikte Süper Lig’de üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray RAMS Park’ta Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrıldı ve puanını 25’e yükselti. Lige Kayserispor beraberliği ile başlayan Aslan daha sonra oynadığı Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş’ı mağlup etmeyi başardı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Galatasaray ligde gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacak.