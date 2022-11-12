Galatasaray'dan üst üste 3. galibiyet

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçıyla birlikte Spor Toto Süper Lig’de üst üste 3. maçını kazandı.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Başakşehir’i 7-0 gibi farklı bir skorla yendi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde üst üste 3. maçını da kazandı. Aslan bu mücadele öncesinde Fatih Karagümrük’ü deplasmanda, Beşiktaş’ı da Nef Stadyumu’nda mağlup etti.

Galatasaray, Dünya Kupası arasından sonra evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.