Galatasaray deplasmanda 25 maç sonra yenildi

Galatasaray’ın, Beşiktaş mağlubiyetiyle Trendyol Süper Lig’de deplasmandaki 25 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda mücadele ettiği Beşiktaş’a 2-1’lik skorla yenildi. Sarı-kırmızılıların böylece ligdeki deplasmandaki yenilmezlik serisi de bitti. Cimbom dış sahada en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor’a 2-1’lik skorla kaybetmiş, daha sonraki 25 müsabakada 21 kez kazanırken, 4 defa da berabere kalmıştı.