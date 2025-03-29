Galatasaray deplasmanda 25 maç sonra yenildi

Galatasaray'ın, Beşiktaş mağlubiyetiyle Trendyol Süper Lig'de deplasmandaki 25 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Galatasaray deplasmanda 25 maç sonra yenildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Galatasaray’ın, Beşiktaş mağlubiyetiyle Trendyol Süper Lig’de deplasmandaki 25 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda mücadele ettiği Beşiktaş’a 2-1’lik skorla yenildi. Sarı-kırmızılıların böylece ligdeki deplasmandaki yenilmezlik serisi de bitti. Cimbom dış sahada en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor’a 2-1’lik skorla kaybetmiş, daha sonraki 25 müsabakada 21 kez kazanırken, 4 defa da berabere kalmıştı.

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