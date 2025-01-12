Galatasaray deplasmanda üst üste 17. maçını kazandı

Galatasaray, Başakşehir maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig’deki dış sahada üst üste 17. karşılaşmasını kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir’i 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki 8. dış saha müsabakasından da galip ayrıldı. Ligde deplasmanda geçtiğimiz sezondan beri yenilmeyen Aslan, üst üste 17. dış daha maçını kazandı ve Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirdi.