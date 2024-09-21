Galatasaray deplasmandaki yenilmezliğini 15 maça çıkardı
Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de deplasmandaki yenilmezliğini 15 maça çıkardı.
Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’de deplasmandaki yenilmezliğini 15 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla ligde deplasmandaki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan dış sahadaki son mağlubiyetini geçen sezon 11 Kasım 2023 tarihinde 12. haftadaki Hatayspor karşısında 2-1’lik skorla aldı. Cimbom bu maçın ardından Süper Lig’de oynadığı 15 karşılaşmada 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.