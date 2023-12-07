Galatasaray deprem bölgesinde 300 konut yapımı için bağışta bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Galatasaray Spor Kulübü arasında "Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş Deprem Konutları Yapım Protokolü" imzalandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Galatasaray Spor Kulübü arasında deprem bölgesinde konut yapımı için protokol imzalandı. İmzalanan protokole göre Galatasaray Spor Kulübü tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman’a 100, Hatay’a 100 ve Kahramanmaraş’a 100 adet bina yapılması için 50 milyon lira bağışlandı. Konutlarla depremzedelerin kısa sürede ev sahibi olması amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat tarihinde 9 saat arayla çok büyük iki depremin yaşandığını belirterek, “Son 100 yıl içerisinde topraklarımızda ve anakarada gerçekleşen 6 ve üzeri şiddette gerçekleşen deprem sayısı 231, ölen insanlarımızın sayısı ise 130 bin. Maddi hasarlar ölçülecek gibi değil” dedi.

"Türkiye’de yapı stokumuzun büyük bir çoğunluğu eski mevzuata uygun yapılar"

1999 yılında Düzce’de gerçekleşen depremin ardından inşaat yönetmeliklerindeki mevzuatta ciddi değişikliklerin olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki, “O tarihten sonra mevzuata uygun olarak yapılan tüm binaları sağlam olarak kabul edebiliriz. Fakat biliyoruz ki Türkiye’de yapı stokumuzun büyük bir çoğunluğu 60’lı, 70’li, 80’li ve 90’lı yıllarda yapılan ve eski mevzuata uygun dahi yapılmış olsa da bu depremlere dayanamayacak olan yapılar” ifadelerini kullandı.

“Sene başından itibaren 48 bin konutumuzu teslim edeceğiz”

Son depremlerde yıkılan veya yıkılmakta olan ağır ve orta hasarlı binaların sayısının 850 bin olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, “Bunların 680 bini konut, 170 bini ise iş yeri. Bunun altından kalkabilmek kolay değil. Ama devlet olarak büyük bir refleks gösterdik. İlk günlerde bulabildiğimiz hazine arazileri üzerinde inşaatlara başladık. O bölgelerde 250 bine kadar konut yapımı devam ediyor. Bunların bir kısmı da teslim edilecek noktaya geldi. İnşallah sene başından itibaren 48 bin konutumuzu teslim edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Bazı vatandaşların yerinde dönüşümle evlerini aynı yerlerde yapmak istediklerini belirten Bakan Özhaseki, bu vatandaşlara 1,5 milyon liralık destek paketini kanun olarak çıkardıklarını belirtti.

“Üç tane şehrimizde 100’er konutun yapımı üzerine bir iş başlattık”

Deprem bölgelerinin kalkınmasının sağlanmasının devletin görevleri arasında olduğunu da dile getiren Özhaseki, “Biz devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Fakat her bir işe yetişebilmemiz de mümkün değil. Bu noktada hayırseverler ilk günden itibaren yardımda bulunuyorlar. Bu konuda spor kulüplerimiz içerisinde ilk ortaya çıkan değerli başkanımız Dursun Özbek, kendisi yardım teklif etti. Beraber bölgeye gittik ve temeller attık. Üç tane şehrimizde 100’er konutun yapımı üzerine bir iş başlattık” ifadelerini kullandı.

“Her hayırsever vatandaşın bu konuya el atması lazım”

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise, 6 Şubat depremlerinden ülkenin yaklaşık yüzde 15’inin etkilendiğini belirterek, “Her hayırsever vatandaşın bu konuya el atmasının elzem olduğunu düşünüyorum. Galatasaray Spor Kulübü bu ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Sivil toplum kuruluşu olmanın gerekleri de vardır. Mademki 30 milyon taraftarımız var, bu taraftarlarımızdan kişi başı 20 lira toplasak bu parayı karşılıyoruz. Peki biz neden harekete geçmeyelim; herkesin katkı verebileceği bir rakam” diye konuştu.

“İşin çabuklaşması için bizim gibi kurumların el atması lazım”

Özbek, yaklaşık 850 bin konut yapımının kolay bir iş olmadığını vurgulayarak, “Bu devletimizin refleksine bağlı olarak belli bir sürede yapılabilir. Fakat konteynerlerde yaşam kolay değil. Dolayısıyla işin çabuklaşması için bizim gibi kurumların el atması lazım” dedi.

“Yeşil sahalarda yarıştığımız gibi hayır işinde de yarışmamız lazım”

Özellikle Galatasaray’ın bu konuda yaptıklarını diğer büyük kulüplerin de yapmasını beklediklerini belirten Özbek, “Özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor, bunlar yarışmacı kulüpler. Yeşil sahalarda yarıştığımız gibi hayır işinde de yarışmamız lazım. Burada bütün rakip kulüplere sesleniyorum, gelin burada da yarışalım” şeklinde konuştu.

İmza töreninde yer alan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Genel Müdürü Ömer Bulut ise, yapılan konutlarda bir mahalleye Galatasaray isminin verileceğini söyledi. Konuşmaların ardından Dursun Özbek, Bakan Özhaseki’ye Galatasaray Lisesi plaketi ve Kayseri’nin plaka kodu olan 38 numaralı Galatasaray forması hediye etti.