Galatasaray, derbi galibiyetini taraftarıyla kutladı
Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe galibiyetini taraftarların olduğu tribüne giderek kutladı.
Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe galibiyetini taraftarların olduğu tribüne giderek kutladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla rakibini eledi ve yarı finale yükseldi. Maçın ardından sarı-kırmızılılar büyük coşku yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip daha sonra deplasman tribününe giderek derbi galibiyetini marşlar söyleyerek birlikte kutladı.
Müsabakada 2 gol kaydeden Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen de sahada takla atarak sevincini gösterdi.