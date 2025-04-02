Galatasaray, derbi galibiyetini taraftarıyla kutladı

Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe galibiyetini taraftarların olduğu tribüne giderek kutladı.

Galatasaray, derbi galibiyetini taraftarıyla kutladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe galibiyetini taraftarların olduğu tribüne giderek kutladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla rakibini eledi ve yarı finale yükseldi. Maçın ardından sarı-kırmızılılar büyük coşku yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip daha sonra deplasman tribününe giderek derbi galibiyetini marşlar söyleyerek birlikte kutladı.

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Müsabakada 2 gol kaydeden Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen de sahada takla atarak sevincini gösterdi.