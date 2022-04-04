Galatasaray, derbi hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

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  • 04.04.2022 19:18
  • Güncelleme: 04.04.2022 20:30
Galatasaray, derbi hazırlıklarına başladı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde yapılan antrenman, küçük sahada ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra büyük sahaya geçen futbolcular, burada pas istasyonlarını tamamlayıp top kapma çalışması yaptı. Ardından geçilen pozisyon oyunuyla Karagümrük maçında ilk 11 başlayanlar antrenmanı tamamladı. İlk 11’de başlamayanlar dar alanda gruplar halinde yüksek tempolu çift kale maçla çalışmayı bitirdi.

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Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu’nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı.

Sacha Boey takımla çalışmalara başladı. Omar Elabdellaoui, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan ekstra kuvvet çalışmasıyla bugünkü programını tamamladı. Milli takımlarından sakat dönen Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed’in tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına yarın 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

İHA

SHA-Y
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