Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile yarın evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe ile yarın evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

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Tedavisi devam eden ve dün İstanbul’a gelen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi antrenmanda takım arkadaşlarını ziyaret etti.