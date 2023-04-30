Galatasaray derbi için Dolmabahçe'ye ulaştı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı stada ulaştı.

Galatasaray derbi için Dolmabahçe'ye ulaştı
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı stada ulaştı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Vodafone Park’ta bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak olan Galatasaray stada geldi. Bu maç öncesinde son çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekibi taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.