Galatasaray, DG Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında DG Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, DG Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında DG Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.