Galatasaray, DG Sivasspor maçı hazırlılarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, DG Sivasspor maçı hazırlılarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs

Sarı- kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla DG Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.