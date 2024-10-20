Galatasaray, Elfsborg maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Elfsborg ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Elfsborg maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde İsveç ekibi Elfsborg ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.