Galatasaray, en yüksek profesyonel forma satışına ulaşıldığını açıkladı

Galatasaray, parçalı profesyonel formanın 4 Haziran 2023 tarihindeki lansmandan bugüne kadar olan süreçte sarı-kırmızılıların tarihindeki en yüksek profesyonel forma satışına ulaşıldığını açıkladı.

Galatasaray, en yüksek profesyonel forma satışına ulaşıldığını açıkladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Galatasaray, parçalı profesyonel formanın 4 Haziran 2023 tarihindeki lansmandan bugüne kadar olan süreçte sarı-kırmızılıların tarihindeki en yüksek profesyonel forma satışına ulaşıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray’da taraftarlar kulübün lisanslı ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 Haziran 2023 tarihindeki lansmandan bugüne kadar yapılan satışlarda 2023-2024 profesyonel parçalı formanın sarı-kırmızılılar tarihindeki en yüksek satışına ulaşıldığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, 2023-2024 sezonu parçalı profesyonel formanın ikinci sevkiyatının aralık 2023 itibarıyla satışa sunulacağı ifade edildi.

GS Store’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Galatasaray taraftarına yoğun ilgisinden dolayı teşekkür edildi.