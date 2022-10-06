Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'na yeni sponsor

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı’nın forma sırt sponsoru Tunç Holding oldu.

Galatasaray ile Tunç Holding yeni bir anlaşmaya imza attı. Galatasaray Erkek Voleybol Takımı’nın forma sırt sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşmasının imza Ttreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda gerçekleştirilecekti. Törene Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Saruhan Cibara, sponsor firma yönetim kurulu başkanı Dinçer Azaphan ve voleybolcular ile teknik ekip katıldı.

Sponsorlukların amatör şubeler için olmazsa olmaz olduğunu belirten Mehmet Saruhan Cibara, "Düşündüğümüz sponsorluk yapısı bundan faklıydı. Bizim düşündüğümüz iş birliği şu anda sadece kadın basketbol takımıza uyguladığımız şekilde bir ortak yönetim. Biz sadece maddi kaynak sağlasın diye imzaları atmıyoruz. Beraber kulübün o şubede yetkili, deneyimli bir heyet oluşturup o şekilde devam etmek istiyoruz. Bundan sonra yeni sisteme döneceğiz en kısa zamanda. Bu birliği dolayısıyla Dinçer beye teşekkür ederim. Gerçekten iyi bir takım oluşturduk. Yeni katılan oyuncular da var. Çok başarılı bir başlangıç yaptılar. Bu hafta Hatay deplasmanı var. Hatay’dan galibiyetle döneceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Kadın voleybol takımından sonra erkek voleybol takımına sponsor olduklarını söyleyen Dinçer Azaphan, "Hedefimiz 10. sponsorluk. Galatasaray Spor Kulübü’nün futboldan ibaret olmadığını basınla paylaşıyoruz. Dün de maçtaydık. Güzel bir galibiyet aldık. Ne gerekiyorsa kulübümüzün her zaman yanındayız. Daha büyük bir projem var. Bir branşa sponsorluk değil. Onun biraz 4-5 ay süresi var. Hayalimi gerçekleştiriyorum. Bunun sayısı önemli değil. Kulübüme katkıda bulunduysam ne mutlu bana. Kendi çapımda projelerim var. Sponsorluk değil, proje" ifadelerini kullandı.

İmza töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.