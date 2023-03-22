Galatasaray, Eurocup finali için parkede

Kadınlar Eurocup Yarı Final rövanşında Galatasaray, yarın deplasmanda İtalyan ekibi Umana Reyer Venezia ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Kadınlar Eurocup yarı final rövanş maçında yarın TSİ 21.30’da Palasport Taliercio’da İtalyan temsilcisi Umana Reyer Venezia ile karşı karşıya gelecek. Yarı finalin ilk müsabakasından sarı-kırmızılılar 74-49’luk skorla galip ayrılmıştı.

Galatasaray yarı finali geçmesi durumunda finalde Villeneuve d’Ascq LM - LDLC ASVEL Feminin eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İki takımın yarı final yolu

Galatasaray, 4 galibiyet, 2 beraberlik soncunda 10 puanla C Grubu’ndan ikinci sırada çıkmıştı. Aslan, son 16 turunda Uni Györ’ü 78-61 ve 64-54’lük skorlarla, çeyrek finalde de Cadi La Seu’yu 86-61 ve 75-65’lik skorlarla eleyerek yarı finale yükseldi. Reyer Venezia ise H Grubu’nu 6 galibiyetle lider bitirdi. İtalyan temsilcisi, son 16 turunda Elitzur Holon’u, çeyrek finalde de Elitzur Ramla’yı eleyerek yarı finale çıktı.

4. randevu

Umana Reyer Venezia ile Galatasaray daha önce 3 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 2 kez parkeden galip ayrılırken, 1 kez de İtalyan takımı kazandı. 2018 Kadınlar Eurocup finalinde sarı-kırmızılılar rakibini geçip, kupayı kazanmıştı.

Eurocup’ta bu sezon Galatasaray 76.0 sayı, 42.3 ribaund ve 21.2 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Reyer Venezia ise 76.1 sayı, 34.7 ribaund ve 19.2 asist ortalamalarıyla oynuyor.