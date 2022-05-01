Galatasaray evinde 5 maç sonra kaybetti
Galatasaray, Sivasspor maçıyla Spor Toto Süper Lig'de evinde 5 maç sonra kaybetti.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Galatasaray, Sivasspor maçıyla Spor Toto Süper Lig’de evinde 5 maç sonra kaybetti.
Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla aslan evinde 5 maç sonra kaybetti. Cimbom bu süreçte Kayserispor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor’u da yenmişti.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
İHA
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