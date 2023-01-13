Galatasaray evinde, Hatayspor'a yenilmiyor

Galatasaray, 3’ü Spor Toto Süper Lig, 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere Hatayspor ile evinde oynadığı 4 maçını da kazandı.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray ile Hatayspor, Nef Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İki takım bu mücadele ile 5’i Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 7. kez rakip oldu. Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı 4. galibiyetini elde etti. Aslan bu galibiyetlerin hepsini evinde aldı. Geride kalan 2 maçı da Hatayspor sahasında kazandı.