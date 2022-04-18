Galatasaray evindeki kazanma serisini 4'e çıkardı
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte Nef Stadyumu'ndaki galibiyet serisini 4'e çıkardı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte Nef Stadyumu’ndaki galibiyet serisini 4’e çıkardı.
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrılarak iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan, bu maçla birlikte sahasındaki son 4 maçın tamamından 3 puan aldı. Cimbom bu süreçte Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor’u mağlup etti.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Altay ile karşılaşacak.
İHA
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