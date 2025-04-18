Galatasaray evindeki yenilmezliğini 15'e çıkardı
Galatasaray, Bodrum FK maçıyla Trendyol Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 15 maça çıkardı.
Galatasaray, Bodrum FK maçıyla Trendyol Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 15 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla evinde yenilmezliğini de sürdürdü. Son olarak RAMS Park’ta geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’ye kaybeden Cimbom, Bodrum FK maçıyla birlikte ligde oynadığı 15 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.