Galatasaray evindeki yenilmezliğini 22 maça çıkardı
Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 22 maça çıkardı.
Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 22 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligde evindeki yenilmezliğine devam etti. Aslan, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Cimbom, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 22 karşılaşmada 20 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 5 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.