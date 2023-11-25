Galatasaray evindeki yenilmezliğini 23 maça çıkardı

Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 23 maça çıkardı.

Galatasaray evindeki yenilmezliğini 23 maça çıkardı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 23 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray RAMS Park’ta karşı karşıya geldiği Alanyaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligde sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan evindeki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Cimbom, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 23 karşılaşmada 21 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 6 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.