Galatasaray evindeki yenilmezliğini 23 maça çıkardı
Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 23 maça çıkardı.
Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 23 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray RAMS Park’ta karşı karşıya geldiği Alanyaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligde sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan evindeki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Cimbom, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 23 karşılaşmada 21 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 6 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.