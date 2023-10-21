Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini 21'e yükseltti

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle Süper Lig'de evinde maçlarda yenilmezliğini 21 maça yükseltti.

Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini 21'e yükseltti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle Süper Lig’de evinde maçlarda yenilmezliğini 21 maça yükseltti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyle birlikte ligde evindeki kaybetmeme serisini sürdürdü. Cimbom, ligde RAMS Park’ta en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı iç sahada oynadığı 21 karşılaşmada 19 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman