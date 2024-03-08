Galatasaray evindeki yenilmezlik serisini 32'ye çıkardı
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig'de sahasındaki yenilmezliğini 32 maça çıkardı.
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig’de sahasındaki yenilmezliğini 32 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Çaykur Rizespor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu müsabakayla ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Ligde sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla kaybeden sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 32 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, bu sezon ligde Rams Park’ta oynadığı 15 karşılaşmadan da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.