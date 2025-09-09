Galatasaray, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde salonda ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada koşu ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi kaleci Uğurcan Çakır da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, yarın saat 18.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.