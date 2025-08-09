Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasının ardından topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Pazartesi günü saat 19.00’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.