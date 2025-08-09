Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasının ardından topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, Pazartesi günü saat 19.00’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.