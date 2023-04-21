Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmana devam etti.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
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sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmana devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi’nin tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30’da yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.